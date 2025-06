İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) kəşfiyyat rəhbəri və onun Tehrandakı müavini İsrailin zərbələrində öldürülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu açıqlama verib.

O bildirib ki, İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun kəşfiyyat rəhbəri və onun Tehrandakı müavini öldürülüb.

