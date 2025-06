İranın şimal-qərbində İsrailin hava hücumunu dəf edərkən Hava Hücumundan Müdafiə Qüvvələrinin 10 hərbçisi həyatını itirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İranın YJC agentliyi məlumat yayıb.

Məlumata əsasən, hadisə İsrailin son hava hücumu zamanı baş verib. Raket və pilotsuz uçuş aparatlarının qarşısını almaq cəhdləri zamanı baş verən toqquşmalarda bir neçə hərbçi də yaralanıb.

Qeyd edək ki, əsmi Tehran hadisəyə münasibət bildirməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.