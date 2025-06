Türkiyə xarici işlər nazirinin müavini, səfir Berris Ekinci ilə Ermənistan xarici işlər nazirinin müavini Vahan Kostanyan Ankara şəhərində görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib.

Onlar ikitərəfli və regional məsələləri müzakirə ediblər.

