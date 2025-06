Sərnişin təyyarəsi İran üzərində radardan itdi

İsrailin İrana hücumundan sonra bölgədə gərginlik artdığı üçün iki ölkənin, eləcə də İraq, Suriya və İordaniyanın hava məkanı kommersiya uçuşları üçün bağlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, demək olar ki, bütün hava yolları bölgədəki uçuşları dayandırıb. Məlumata görə, hücumdan sonra Tehrana bir sərnişin təyyarəsinin uçduğu məlum olub. Bildirilir ki, hücumdan sonra İranın “Mahan Air” aviaşirkətinə məxsus “IRM50” sərnişin təyyarəsi Taylandın paytaxtı Banqkokdan havaya qalxaraq Tehrandakı hava limanına enib. Yaxın Şərqin hava məkanı tamamilə boş olduğu zamanda tək uçan “IRM50”ni təyyarənin vurulacağı narahat doğurub.

Təyyarənin səyahət boyu zaman-zaman izləmə sistemlərindən itdiyi müşahidə edilib. Ehtimal olunur ki, təyyarə hücuma məruz qalmamaq üçün İranın hava məkanında olarkən çox güman ki, təhlükəsizlik səbəbi ilə transponderlərini sıradan çıxarıb və buna görə də izləmə sistemlərindən itib.

