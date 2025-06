İsrail ordusu İranda hərbi əməliyyatlar apardığı bir vaxtda Livana da hücum edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İsrail Müdafiə Ordusunun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlumata görə, Livanın cənubundakı Hola şəhərində Hizbullah təşkilatının nümayəndəsinin olduğu mövqe bombalanıb. Fəsadlar barədə ətraflı məlumat verilməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.