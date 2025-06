İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) Tehranın ilk dəfə ikimərhələli ortamənzilli “Sacjil” ballistik raketini buraxdığını bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Tasnim” agentliyi məlumat yayıb.

Qeyd olunur ki, İran İsrailə üç belə raket atıb.

