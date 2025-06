İrandan atılan raket Beersheba şəhərində "Microsoft"un binası yaxınlığına düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İsrail mətbuatı yazıb.

Bildirilir ki, raket hücumu nəticəsində 18 nəfər yaralanıb.

