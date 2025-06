İsrail İranın paytaxtı Tehranın Gişa bölgəsini raketlərlə vurub.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində daha bir iranlı nüvə alimi ölüb.

Məsələ ilə bağlı İran rəsmiləri məlumat yaymayıb. Qeyd edək ki, iyunun 13-dən bəri bir sıra iranlı nüvə alimləri öldürülüb.

