İyunun 25-dən iyulun 2-dək Belarusun paytaxtı Minskdə təlim-məşq toplanışında olacaq qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandasının heyəti müəyyənləşib.

Metbuat.az AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, Siyasət Əsgərovun rəhbərlik etdiyi komanda hazırlıq müddətində yerli yığma ilə iki yoldaşlıq oyunu keçirəcək.

İlk görüş iyunun 28-də Jodinodakı “Torpedo” stadionunda, ikinci qarşılaşma isə iyulun 1-də Minskdə yerləşən “Traktor” stadionunda təşkil olunacaq. AD/SOYAD KLUB 1 Aytac Şərifova Hakkarigücü (Türkiyə) 2 Nərgiz Əliyeva Fatih Vətən (Türkiyə) 3 Mehriban Şahməmmədova Neftçi 4 Nigar Mirzəliyeva Zenit (Rusiya) 5 Manə Mollayeva Neftçi 6 Fidan Cəfərova Neftçi 7 Kamilla Məmmədova Yelimay (Qazaxıstan) 8 Firəngiz Teymurova Neftçi 9 Coşqunə Əliyeva Neftçi 10 Sevinc Cəfərzadə Krasnodar (Rusiya) 11 Ayşən Əhmədova Ünyespor (Türkiyə) 12 Alina Dorofeyeva Rubin Kazan (Rusiya) 13 Ayşən Salamzadə Neftçi 14 Alina Nəhmədova Neftçi 15 Aysun Muradova Gölbaşı Belediye Spor (Türkiyə) 16 Peritan Bozdağ Fatih Vətən (Türkiyə) 17 Xanım Əsədova Neftçi 18 Vüsalə Seyfəddinova Neftçi 19 Milana Rəhimova Ünyespor (Türkiyə) 20 Röya Əliyeva Sumqayıt 21 Nərgiz Hacıyeva Aktobe (Qazaxıstan) 22 Nazlıcan Parlak Qalatasaray (Türkiyə) 23 Vüsalə Hacıyeva Dircəliş

