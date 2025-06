Britaniya ABŞ-ni dəstəklədi

Britaniyanın baş naziri ABŞ-nin İrana qarşı hərbi əməliyyatının lehinə danışaraq, hücumların Tehranın nüvə proqramının yaratdığı “təhlükəni” “azaltdığını” deyib.

Metbuat.az "Al Jazeera"yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə o, "X" hesabında paylaşım edib. "İrana heç vaxt nüvə silahı yaratmağa icazə verilə bilməz. Yaxın Şərqdəki vəziyyət qeyri-sabit olaraq qalır və regionda sabitlik prioritetdir. Biz İranı danışıqlar masasına qayıtmağa və bu böhrana son qoymaq üçün diplomatik həll yolu tapmağa çağırırıq", -deyə o qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.