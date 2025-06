Azərbaycanda gələn həftə Məhərrəm ayı başlayır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin illik təqvimində qeyd olunub.

Məhərrəm ayının ilk günü iyunun 26-a təsadüf edir. Aşura günü iyulun 5-nə təsadüf edəcək.

İyulun 25-i Məhərrəm ayının son günüdür. Daha sonra isə Səfər ayı başlayır.

