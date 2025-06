Pensiya təminatında YENİLİK

Pensiya təminatının özəl fondlar vasitəsilə həyata keçirilməsi dünyada geniş yayılıb. Bununla vətəndaşlar iki mənbədən pensiya almaq imkanı qazanır. Çünki, vətəndaş həm dövlət, həm özəl pensiya fonduna ödəniş edir.

Metbuat.az Xezerxeber.az-a istinadən xəbər verir ki, Milli Məclisin deputatı Vüqar Bayramov bildirib ki, bu, pensiya alanlar üçün bəzi imkanlar yaradacaq.

O, bildirir ki, xüsusən xarici praktika göstərir ki, özəl pensiya fondlarına yığılan kapitaldan daha tez istifadə edilməsi mümkündür.

