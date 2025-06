Koronavirus geri qayıdır? - AÇIQLAMA

Koronavirusun meydana çıxmasından sonra yaranan onlarla variantdan biri də “Nimbus” ştammıdır. Bu, bəzi ölkələrdə sürətlə yayılmağa başlayıb, xüsusilə ABŞ və bir sıra Avropa ölkələrində üstünlük qazanıb. Bəs bu versiya nə qədər təhlükəlidir?

İnfeksionist-həkim Mərdan Əliyev Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, “Nimbus” variantı da digərləri kimi koronavirusun ümumi simptomları ilə müşahidə olunur:

“Yəni bu, yeni bir virus deyil. Sadəcə olaraq, simptomlar sırasında boğaz ağrısı daha kəskin və ön plandadır. Bununla belə, letallığı (ölüm riski), patogenliyi (xəstəlik törətmə qabiliyyəti) və xəstəliyin ağırlıq dərəcəsi digər variantlardan fərqlənmir. Bu səbəbdən təhlükəli hesab olunmur”.

Həkim qeyd edib ki, yeni ştammlar ortaya çıxdıqda, peyvəndlərin də yenilənməsi vacib olur:

“Bu halda da yaxın zamanlarda vaksinlərin yenilənməsi gözlənilir. Lakin hər kəsin peyvənd olunmasına ehtiyac yoxdur. Peyvənd əsasən, risk qrupuna aid şəxslər, yəni xroniki xəstəlikləri olanlar, immun sistemi zəif olanlar, immuniteti zəiflədən dərmanlarla müalicə alanlar, orqan transplantasiyası keçirmiş şəxslər və 65 yaşdan yuxarı olanlar üçün vacibdir. Çünki bu insanlar üçün koronavirus hələ də ciddi təhlükə yarada bilər”.

“Digər sağlam və immun sistemi normal olan şəxslər üçün bu variant əlavə risk daşımır və onların peyvənd olunmasına ehtiyac yoxdur”, - deyə M.Əliyev qeyd edib.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

