​"Qalatasaray" "Napoli" ilə anlaşdı

"Qalatasaray" ötən mövsüm komandada icarə əsasında çıxış edən Viktor Osimhenə mesaj göndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Qalatasaray" transfer siyasətini müəyyən etmək üçün futbolçudan seçim etməsini istəyib. İddialara görə, "Qalatasaray"ın tətildə olan futbolçuya göndərdiyi mesajında, “İrəli mövqedə prioritetimiz sizsiniz. “Napoli” ilə də razılığa gəldik. Seçimini etməsilən ki, klub siyasətini müəyyən etsin. Tətil bitdikdən sonra gəlin masaya danışaq. Transferi yekunlaşdıraq" - deyə qeyd edib.

Qeyd edək ki, Nigeriyada yerli sosial media hesabına açıqlama verən Osimhen, hazırda tətildə dincəldiyini hələlik seçim etmədiyini ifadə edib.

