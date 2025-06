Qeyri-rəsmi nikahda əmlak bölgüsü necə olur?

Azərbaycanda rəsmi nikah olmadan birgə yaşayan cütlüklər ayrıldıqda onların əmlak bölgüsü məsələlərində müəyyən çəkişmələr baş verir. Bəs qeyri-rəsmi münasibətlərdə bu problemlər necə həll olunmalıdır?

Hüquqşünas Ramil Süleymanov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, qeyri-rəsmi nikah münasibətlərində yaşayan şəxslərin hər hansı əmlak və digər öhdəlikləri olmur:

“Ölkəmizdə Ailə Məcəlləsinin 9.1-ci maddəsinə əsasən, nikaha daxil olmaq istəyən şəxslərin bu barədə təqdim etdikləri ərizə məqbul hesab olunduqda, bir ay müddətində onların nikahı rəsmiləşdirilir və müvafiq nikah haqqında şəhadətnamə tərəflərə təqdim olunur. Əgər tərəflər faktiki olaraq ailə münasibətlərində yaşayıblarsa və sonradan rəsmi nikaha daxil olublarsa, bu halda əmlak münasibətləri müzakirə oluna və bununla bağlı mübahisələr aparıla bilər. Əgər tərəflər arasında rəsmi nikah münasibəti yoxdursa və nikah qeydiyyata alınmayıbsa, bu zaman əmlak bölgüsü ilə bağlı hər hansı hüquqi məsələ gündəmə gətirilə bilməz. Çünki Ailə Məcəlləsi yalnız rəsmi qeydiyyata alınmış ailə münasibətlərindən irəli gələn məsələlərə şamil olunur”.

R.Süleymanov qeyd edib ki, qeyri-rəsmi nikahda olan şəxslər arasında yalnız əldə olunmuş payların aydınlaşdırılması və ya birgə vəsaitlə alınmış əmlak üzərində payların müəyyənləşdirilərək rəsmiləşdirilməsi mümkündür.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

