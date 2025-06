İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurası İsraillə atəşkəs rejimini təsdiqləmək qərarını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Tasnim” agentliyi məlumat yayıb.

Şuranın bəyanatında deyilir ki, İsrail və onun tərəfdarlarına qarşı hərbi əməliyyatların dayandırılması rejimini tətbiq edilməsinə dair milli qərar qəbul edilib.

Bununla yanaşı, Tehran qarşı tərəfin atəşkəs rejimini pozan istənilən hərəkətinə qarşı qətiyyətli və çəkindirici cavab verməyə hazırdır.

