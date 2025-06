"Qalatasaray"dan ayrılan uruqvaylı qapıçı Fernando Muslera Argentinanın "Estudiantes de La Plata" klubu ilə rəsmi müqavilə imzalayıb.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, bu barədə Argentina klubunun mətbuat xidməti bildirib.

Qeyd edək ki, 14 mövsüm Türkiyədə forma geyinən Muslera sarı-qırmzılı komanda ilə 8 dəfə Türkiyə çempionluğunu, 5 dəfə Türkiyə Kuboku, 6 dəfə Superkubokunu qazanıb.

