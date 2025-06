Türkiyə nəhəngindən fantastik transfer

“Beşiktaş” "Mançester Siti"dən ayrılmaq üzrə olan Cek Qrealişi transfer etmək üçün hərəkətə keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Mançester Siti" futbolçunu heyətdən göndərmək istəyir. İddialara görə, İngiltərədən və ölkə xaricindən müxtəlif komandalarla danışıqlar aparan təcrübəli futbolçu Superliqanın nəhənglərindən olan “Beşiktaş”a da təklif olunub. Həmçinin İngiltərədən "Everton" və İtaliyadan "Napoli" futbolçunun xidmətində maraqlıdır. Hələlik razılıq əldə edilməsə də, uyğun maliyyə şərtləri təmin olunarsa, “Beşiktaş”ın bu transferi nəzərdən keçirə biləcəyi bildirilir.

Qeyd edək ki, Cek Qrealiş 2021-ci ildə 117,5 milyon avroya "Aston Villa"dan "Mançester Siti"yə transfer olunub.

