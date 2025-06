İsrail HƏMAS-ın rəhbər şəxslərindən birini öldürdü

Qəzzada 7 oktyabr 2023-cü il hücumunun planlaşdırılmasında və həyata keçirilməsində "əhəmiyyətli rol" oynayan HƏMAS-ın qurucusu öldürülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İsrail Ordusu məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, Qəzza şəhərinin Sabra bölgəsində Həkham Məhəmməd İsa Əl-İssa öldürülüb. Həkham Məhəmməd İsa Əl-İssa HƏMAS-ın hərbi qanadında yüksək vəzifəli şəxs olub bu təşkilatın qurucularından biri hesab olunub.

Onun hazırkı vəzifəsi HƏMAS-ın hərbi qanadında Döyüş Dəstəyi Qərargahının rəhbəri olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.