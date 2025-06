Yekaterinburqun Leninski məhkəməsi Məzahir Səfərov barəsində həbs-qətiimkan tədbiri seçib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, həmyerlimiz 22 günlüyünə istintaq təcridxanasına göndərilib.

Məhkəmə M. Səfərovu iyulun 19-na kimi həbsdə saxlayıb.

