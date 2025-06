Ronaldodan "Fənərbaxça"ya müjdə - Klubdan göndərildi

“Fənərbaxça” “Əl-Nəsr” rəhbərliyi ilə Jhon Duranın transferi ilə bağlı razılıq əldə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Fənərbaxça” futbolçunu icarə əsasında heyətinə cəlb edəcək. İddia edilir ki, türk klubu oyunçunun mövsümlük maaşının 10 milyon avrosunu ödəməyə razılıq verib. İdman direktoru Devin Özek şəxsən Kolumbiyaya yollanıb və futbolçu ilə müqavilənin şərtlərini müzakirə edib.

Qeyd edək ki, “Əl-Nəsr” Jhon Duranı 77 milyon avroya transfer etmişdi. İddialara görə, Kriştiano Ronaldo futbolçunun davranışlarından razı deyil. Jhon Duran futbolçularla gərginlik yaşadığı üçün “Əl-Nəsr” onun klubdan getməsinə razılıq verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.