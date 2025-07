Prezident onlara yüksək vəzifə verdi - SƏRƏNCAM

Bir sıra birinci instansiya məhkəmələrinə hakimlər təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyevin Sərəncamına əsasən aşağıdakı hakimlər birinci instansiya məhkəmələrinin hakimləri təyin ediliblər:

ağır cinayətlər məhkəmələri üzrə:

Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi

Əsgərova-Məmmədova Leyla Səyavuş qızı

Məmmədzadə Səbinə Adil qızı

Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsi

Hüseynov Nahid Nəsir oğlu

Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsi

Rzayeva Aynur Tapdıq qızı

inzibati məhkəmələr üzrə:

Bakı İnzibati Məhkəməsi

Almazova Aysev Mehman qızı

Məlikov Tural Rauf oğlu

Şəki İnzibati Məhkəməsi

Hacızadə Fəxri Hümmət oğlu

Şirvan İnzibati Məhkəməsi

Hüseynova Amilya Aqil qızı

Nəcəfov Hilal Nəcəfalı oğlu

kommersiya məhkəmələri üzrə:

Bakı Kommersiya Məhkəməsi

Əhmədova Nərmin Məzahir qızı

Gəncə Kommersiya Məhkəməsi

Quliyeva Gülnaz Elxan qızı

Sumqayıt Kommersiya Məhkəməsi

Alıyeva Həlimə Rəşid qızı

Bakı şəhərinin rayon məhkəmələri üzrə:

Bakı şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsi

Sadıqova Aynurə Vahid qızı

Bakı şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsi

Hacıyeva Sahibə Cavid qızı

Bakı şəhəri Qaradağ Rayon Məhkəməsi

Dadaşova Şəfa Əliövsət qızı

Bakı şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsi

Əlisoy Xalidə Kəramət qızı

Əfəndizadə Mehriban Xalid qızı

Tağıyeva Nərgiz Nazim qızı

Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsi

İmanova Nigar Arzu qızı

Qədirova Şəbnur Şakir qızı

rayon (şəhər) məhkəmələri üzrə:

Ağcabədi Rayon Məhkəməsi

Nuriyev Rəşad Mövsüm oğlu

Bərdə Rayon Məhkəməsi

Babaşov Fuad Bəhruz oğlu

Gəncə Şəhər Məhkəməsi

Cəfərli Orxan Nazim oğlu

Əliyev Asif Əmrah oğlu

Quliyev Camal Yusifəli oğlu

Səfərli Xədicə Əlicabbar qızı

Goranboy Rayon Məhkəməsi

Mustafayev Taleh Məhəmmədəli oğlu

Xaçmaz Rayon Məhkəməsi

Qasımova Vüsalə Yadigar qızı

Qusar Rayon Məhkəməsi

Cəlilov Əli İsa oğlu

Lənkəran Rayon Məhkəməsi

Ağabəyov Nicat Rauf oğlu

Aslanov Murad Şamxal oğlu

Mingəçevir Şəhər Məhkəməsi

Cəbrayılzadə Elza Vaqif qızı

Sabirabad Rayon Məhkəməsi

Allahverdiyev Səlim Məhərrəm oğlu

Şəmkir Rayon Məhkəməsi

Məmmədova Şəfəq Ənvər qızı

Şirvan Şəhər Məhkəməsi

Məmmədova Səidə Hüseynağa qızı

Tovuz Rayon Məhkəməsi

Əliyev Fərid Nadir oğlu

Yevlax Rayon Məhkəməsi

Əliyev Kamil Çingiz oğlu.

Bu Sərəncam 2025-ci il iyulun 1-dən qüvvəyə minir.

