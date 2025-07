Mingəçevirdə bədbəxt hadisə nəticəsində bir nəfər ölüb.

Metbuat.az Teleqraf-a istinadən xəbər verir ki, hadisə şəhərin Samux küçəsində, Rezin zavodu ərazisində baş verib.

Belə ki, 1991-ci il təvəllüdlü Nəbiyev Samir Səlman oğlu zavodda söküntü işləri apardığı zaman elektrik cərəyanı onu vurub.

O, hadisə yerində həyatını itirib.

Faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.