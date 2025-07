Şahin Şıxlınski Rusiyada saxlanıldı - FOTO

Azərbaycan diasporasının Uraldakı lideri Şahin Şıxlınski Rusiyada saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki. o Yekaterinburqdakı "Baku Plaza” ticarət mərkəzində polis tərəfindən qaçırılıb.

Qeyd edək ki, Şahin Şıxlınski Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin (ÜAK) vitse-prezidenti, ÜAK-ın Ural Dairə Şurasının sədri, Ümumdünya Azərbaycan və Türkiyə diaspor təşkilatlarının Koordinasiya Şurasının üzvü, Sverdlovsk vilayətinin qubernatoru yanında Milli məsələlər üzrə Məsləhət Şurasının üzvüdür. O 1966-cı il fevralın 20-də Qazax rayonunun İkinci Şıxlı kəndində anadan olub.

