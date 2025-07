Qaxda traktor gölə düşüb, sürücü boğularaq həyatını itirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, dünən saat 19:30 radələrində Qax rayonu, Amanlı kənd sakini, 1967-ci il təvəllüdlü Bayramov Adil İsaq oğlu "Belarus" markalı traktorla Qaysarlı kəndində süni göl kənarından yol ilə hərəkət edərkən gölə düşüb.

Nəticədə o, suda boğularaq ölüb.

Faktla bağlı Qax Rayon Polis Şöbəsinin İstintaq və Təqib Şöbəsində Cinayət Məcəlləsinin 263.2-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanaraq araşdırma aparılır.

