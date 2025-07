Vergi ödəyicilərinin sayı artdı

Bu ilin iyul ayının 1-nə ölkə üzrə uçotda olan 1.630.743 vergi ödəyicisinin 86,9 faizi fiziki şəxslər, 13,1 faizi hüquqi şəxslər və digər təşkilatlar təşkil edib.

Dövlət Vergi Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə vergi ödəyicilərinin ümumi sayı 4,8 faiz, o cümlədən fiziki şəxslərin sayı 4,4 faiz, hüquqi şəxslərin sayı isə 7,7 faiz artıb.

Dövlət qeydiyyatında olan kommersiya hüquqi şəxslərin 91,7 faizi məhdud məsuliyyətli cəmiyyət, 1,1 faizi səhmdar cəmiyyət, 1,1 faizi kooperativ və s. formalarda yaradılıb. İyul ayının 1-nə qeydiyyatda olan kommersiya qurumlarının sayı ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 8,1 faiz artaraq 197.038 vahid təşkil edib.

Cari ilin yanvar – iyun aylarında 6.814 kommersiya qurumu dövlət qeydiyyatından keçib ki, onların 88,9 faizi yerli investisiyalı, 11,1 faizi xarici investisiyalıdır. Kommersiya qurumlarının 85,3 faizi elektron qaydada qeydiyyata alınıb. Yerli investisiyalı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlərin e-qeydiyyatının xüsusi çəkisi 96,6 faiz təşkil edib.

