Adı "Qalatasaray" və "Fənərbaxça" ilə də hallanan Conatan David "Yuventus"a transfer olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Yuventus" "Lill"lə müqaviləsi başa çatan kanadalı futbolçu Conatan Devidi heyətinə qatıb. İtaliya klubunun açıqlamasına görə, futbolçu azad agent kimi “Yuventusa” transfer olunub. İtaliya klubu futbolçunu azad agent kimi heyətinə cəlb etdiyi üçün transfer haqqı ödəməyib.

Qeyd edək ki, Conatan David ötən mövsüm "Lill"də çıxış etdiyi 49 rəsmi oyunda 25 dəfə fərqlənib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.