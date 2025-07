Dubay görüşü ərəfəsində sülh siqnalı

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanın iyulun sonunda Dubayda görüşü planlaşdırılır. Maraqlıdır, bu görüşdə hansı məsələlərin müzakirə olunması gözlənilir?

Politoloq Turab Rzayev Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, hazırda Ermənistanla Azərbaycan arasında müzakirə oluna biləcək yeganə məsələ sülh məsələsidir. Yəqin ki, yaxın vaxtlarda bu istiqamətdə irəliləyiş müşahidə oluna bilər:

“Bir tərəfdən Türkiyənin sülh prosesində aktiv iştirakı, Azərbaycanın Ermənistanla danışıqlara maraqlı olması, digər tərəfdən isə Paşinyanın son dövrlərdə Azərbaycanın mövqeyinə nisbətən yaxınlaşması bu ehtimalı gücləndirir. Paralel olaraq, Ermənistanda ənənəvi Azərbaycan və Türkiyə düşmənlərinə qarşı mövqe alması, keçmiş cinayətkar Qarabağ klanından sonra kilsənin üzərinə getməsi sülhə olan inamı artırır”.

T.Rzayev qeyd edib ki, Azərbaycan da sülhə xarici təhdid kimi duran ölkələrin bu məsələdə söz sahibi olmasını istəmir:

“Rəsmi Bakı açıq şəkildə dəfələrlə bəyan edib ki, bölgədə sülhə mane olmaq, təxribatlar törətmək və müxtəlif mexanizmlərlə cəbhə xəttində eskalasiyaya səbəb olmaq istəyən qüvvələrə qarşı qəti mövqe ortaya qoyacaq, xarici qüvvələrin bölgədə qeyri-sabitlik yaratmasına və təxribatlara icazə verməyəcək. Məhz bu səbəbdən Azərbaycan sülh müqaviləsinin imzalanmasını tezləşdirilməyə çalışır. Düşünürəm ki, sülh məsələsi gündəmin əsas mövzusuna çevriləcək və biz yaxın zamanda sülh müqaviləsinin ilkin layihəsinin yekunlaşdığını görə bilərik”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

