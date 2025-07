Türk PUA-sı Cənubi Çin dənizində

Malayziya, Türkiyədən aldığı 3 ANKA-S silahlı pilotsuz uçuş aparatını Cənubi Çin dənizində istifadəyə verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Çinin “Asia Times” qəzeti məlumat paylaşıb. Məlumata görə, türk PUA-ları 30 saatlıq dözümlülük, şifrəli peyk rabitə sistemi, sintetik diafragma radarı, müasir kameralar, yerdə hərəkət edən hədəf göstərici sensoru və dost və ya düşməni identifikasiya edən sistemlərlə təchiz edilib. “Asia Times”in məqaləsində vurğulanır ki, ANKA-S platforması diplomatik tarazlığa xələl gətirmədən Malayziyanın eksklüziv iqtisadi zonasında fəaliyyətlərin monitorinqi üçün mühüm imkan təmin edir.

Məqalədə deyilir ki, Malayziya türk PUA texnologiyasını seçməklə ölkənin heç bir super gücün təsirinə girmədən müdafiə mövqeyini gücləndirə biləcəyi barədə mesaj verib.

