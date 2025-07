Azərbaycan gimnastları Portuqaliyada medallar qazandı

Portuqaliyanın Koimbra şəhərində batut gimnastikası və tamblinq üzrə beynəlxalq turnir keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, turnirdə Azərbaycan milli komandasının üzvləri müxtəlif əyarlı medallar qazanıblar.

Batut gimnastikası üzrə fərdi proqramda:

Selcan Mahsudova - 54.720 xal, I yer

Məhəmməd Həsənli - 47.410 xal, I yer

Aylin Ağazadə - 45.270 xal, III yer

İkili-mini batut proqramı üzrə:

Fərhad Mustafayev - 22.000 xal, II yer

Tamblinq üzrə:

Sənan Rzazadə - 85.600 xal, I yer

Hüseyn Əsədullayev - 23.500 xal, II yer.

