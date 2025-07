“Fənərbaxça” Avropa nəhəngi ilə futbolçu mübadilə edir

PSJ “Fənərbaxça”nın futbolçusu Yusuf Akçiçeki transfer edə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, PSJ Tiaqo Araujo üçün “Benfika” ilə razılığa gələ bilmədiyinə görə onun alternativini müəyyən edib. Fransa mətbuatının yazdığına görə, PSJ Yusuf Akçiçekin xidmətində maraqlıdır. PSJ gənc oyunçunun perspektivi və potensialına görə onu digər namizədlərdən üstün hesab edib. Həmçinin, “Fənərbaxça” da PSJ-nin futbolçuları Milan Şkrinyar və Marko Asensionu transfer etmək istəyir.

İddialara görə, bu transfer danışıqlarında Yusuf Akçiçekin transferi də müzakirə ediləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.