Niderlandın “Ayaks” komandasında ayrılıq reallaşıb.

Metbuat.az klubun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, Amsterdam təmsilçisi İngiltərə millisinin üzvü Cordan Hendersonla vidalaşıb. 35 yaşlı yarımmüdafiəçi ilə başa çatan müqavilənin müddəti uzadılmayıb.Henderson 2024-cü ilin yanvar ayından “Ayaks”da çıxış edirdi.

