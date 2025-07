"Qarabağ"ın futbolçusu Redon Cica Əlcəzairin “SSPA Şabab Riadi Beluizdad” klubuna transfer olunub.

Metbuat.az Ağdam təmsilçisinin rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, 26 yaşlı albaniyalı hücumçu ilə bu səbəbdən yollar ayrılıb.

2023-cü ilin yanvarından Azərbaycan komandasının formasını geyinən forvard 3 dəfə Azərbaycan çempionu adını qazanıb, 1 dəfə ölkə kubokunun qalibi olub.

O, 73 oyunda 13 qol və 5 assistə imza atıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.