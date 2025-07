Ən çox izlənən proqramlar açıqlandı

2025-ci ilin ikinci rübü ərzində ümumölkə yerüstü televiziya kanallarında yayımlanmış proqramların məzmun-janr statistikası hazırlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Audiovizual Şuradan məlumat verilib.

Statistikaya əsasən, açıq ümumölkə yerüstü televiziya yayımında son üç ay ərzində efirdə olmuş proqramların janr bölgüsü aşağıdakı kimidir:

24,5% - informasiya və analitik proqramlar

16,4% - musiqi və əyləncəli proqramlar

15,8% - idman proqramları

12,0% - bədii filmlər və seriallar

11,8% - reklam məzmunlu materiallar

8,3% - mədəni-maarif janrında proqramlar

3,6% - anonslar, elanlar

3,3% - sosial proqramlar

2,3% - sənədli film və materiallar

1,1% - sosial çarxlar

0,9% - uşaq proqramları və cizgi filmləri

