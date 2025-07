“Şamaxı” klubu növbəti futbolçu transferini açıqlayıb.

Metbuat.az "şirlər"in rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, portuqaliyalı yarımmüdafiəçi Ricardo Apolinario ilə iki illik (1+1) müqavilə bağlanılıb.

26 yaşlı oyunçu son olaraq Portuqaliyanın “Uniao Santarem” komandasında çıxış edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.