Ən xəsis 3 bürc - onlar pula çox düşkündür

Astroloqların fikrincə, bəzi bürclər var ki, pulla yollarını ayırmaq onlar üçün əsl faciədir. Onlar qənaətcil deyil, birbaşa xəsis sayılırlar.

Metbuat.az həmin bürcləri təqdim edir:

Oğlaqlar maddi sabitliyə çox önəm verirlər. Onlar hər qəpiyi hesablayır, pul xərcləməzdən əvvəl uzun-uzadı düşünürlər. Hədiyyə almaqda da çox seçici və qənaətcil olurlar. Başqaları üçün çox nadir hallarda pul xərcləyirlər.



Qız bürcü insanları detala diqqətli və ehtiyatlı olurlar. Pul xərcləməyi sevməzlər, xüsusən də mənasız şeylərə. Onlar üçün qənaət həyat tərzidir. Əgər bir Qız bürcü sizə nəsə alıbsa, bu, nadir və dəyərli bir hadisədir.



Buğalar lüksü sevsələr də, öz pullarına qarşı çox ehtiyatlı davranırlar. Başqalarına pul xərcləməkdə çətinlik çəkirlər. Onlar daha çox öz rahatlıqları və ehtiyatları üçün pul saxlamağa üstünlük verirlər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.