Yeni şəxsiyyət vəsiqəsində bu məlumatlar olacaq

Azərbaycanda şəxsiyyət vəsiqəsinin forması və üzərində olan məlumatlar dəyişir. Bu, Milli Məclisin bu gün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılan "Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında” qanuna təklif olunan dəyişiklikdə əksini tapıb. İnsanlar arasında yeni şəxsiyyət vəsiqələri ilə bağlı çaşqınlıq yaranıb. Belə ki, bəziləri “milliyyət” bölməsində talış, ləzgi, avar və digər etnik mənsubiyyətlərin qeyd olunacağını düşünür. Bəs yeni şəxsiyyət vəsiqəsində hansı məlumatlar əks olunacaq?

Milli Məclisin deputatı Azər Allahverənov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, şəxsiyyət vəsiqəsinin üzərində vətəndaşın soyadı, adı, atasının adı, vətəndaşın cinsi, doğulduğu tarix, vətəndaşlığı, doğulduğu yer, ünvanı (yaşayış yeri), qan qrupu, fərdi identifikasiya nömrəsi, vəsiqənin nömrəsi, verilmə tarixi və etibarlılıq müddəti göstərilir. Həmçinin şəxsiyyət vəsiqəsi sahibinin şəxsi imzası və Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatının tələblərinə uyğun olaraq fotoşəkil yerləşdirilir. Yəni bu, konkret olaraq şəxsiyyət vəsiqəsinin üzərində olan məlumatlardır:

“Eyni zamanda “şəxsiyyət vəsiqəsi məlumatları” onun üzərində olan, elektron daşıyıcıda və həmçinin giriş-çıxış və qeydiyyat idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemində (İAMAS) olan məlumatlardan ibarətdir. Deməli, şəxsiyyət vəsiqəsinə yerləşdirilən elektron daşıyıcıya, yəni çipə daxil edilir: vətəndaşın soyadı, adı, atasının adı, fərdi identifikasiya nömrəsi, vəsiqənin verilmə tarixi, şəxsiyyət vəsiqəsinin sahibinin şəxsi imzası və Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatının tələblərinə uyğun fotoşəkil. Vətəndaşın soyadı və ya adı dəyişdirildikdə, təbii ki, əvvəlki soyadı və adı da daxil edilir. Vətəndaşın əl barmaq izləri, şəxsiyyət vəsiqəsini verən orqanın adı və “Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi barədə Əsasnamədə nəzərdə tutulan digər məlumatlar da həmin daşıyıcıya yazılır”.

A.Allahverənov qeyd edib ki, çipə yerləşdirilən məlumatlar daha genişdir. Bu, təbii ki, İAMAS sistemində daha ətraflı əks olunur:

“Sadalanan məlumatlarla yanaşı, vətəndaşın ailə vəziyyəti, boyu, gözlərinin rəngi, hərbi vəzifəsi, valideynlərinin soyadı, adı, atasının adı, qanuni nümayəndəsinin soyadı, adı, atasının adı və əlaqə məlumatları, ərinin və ya arvadının soyadı və adı, nikaha daxil olarkən soyad dəyişdirilibsə nikahdan əvvəlki soyad, uşaqlarının soyadı, doğum tarixi, cinsi və s. kimi informasiyalar da faktiki olaraq İAMAS-da daha dolğun şəkildə saxlanılır. Bu da təbii ki, aidiyyəti dövlət strukturları tərəfindən idarə olunan bir prosesdir. Çipdəki informasiyalar isə məhdud olur və bu da sırf təhlükəsizlik nöqteyi-nəzərindən vacib sayılan bir addımdır. Burada şəxsin milliyyəti ilə bağlı hər hansı bir ifadə yer almır. Ona görə də bu baxımdan narahatlığa əsas yoxdur və bu da qətiyyən hər hansı bir çaşqınlıq yaratmamalıdır”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

