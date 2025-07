Bu gün İranda İranın şimalında yerləşən Simnan vilayətinin Şahrud rayonunda 4,7 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Metbuat.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, Tehran Universitetinin Geofizika İnstitutunun Milli Seysmologiya Mərkəzi məlumat yayıb.

Məlumata görə, 10 km dərinlikdə baş verən zəlzələ ətraf rayonlarda da hiss olunub.

Dağıntılar və xəsarət alanlar barədə məlumat verilməyib.

