Azərbaycan çempionu oldular

Çimərlik futbolu üzrə Azərbaycan çempionatı başa çatıb.

AFFA-dan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, son turda “Marafon” üzərində 7:4 hesablı qələbə qazanan VTB ölkə çempionu olub. “Marafon” isə yarışı ikinci pillədə başa vurub. “Dirçəliş”i 5:4 hesabı ilə məğlub edən “Çinar Zəngilan” bürünc mükafat əldə edib.

On üç qola imza atan Elgün Abbaslı (“Çinar Zəngilan”) turnirin ən məhsuldar oyunçusuna verilən mükafata yiyələnib. Ən yaxşı qapıçı Elçin Qasımov (“VTB Bank”), ən yaxşı oyunçu isə Orxan Məmmədov (“Marafon”) seçilib.

Çempion komanda VTB Azərbaycanı “Euro Winners Cup”ın əsas mərhələsində təmsil edəcək. Gümüş mükafatçı “Marafon” isə bu yarışın pley-offu sayılan “Euro Challengers”ə qatılacaq.

