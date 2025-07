İspaniya təmsilçisi "Atletiko" (Madrid) ABŞ-li futbolçu Conni Kardozonun transferini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə paytaxt təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Yarımmüdafiəçi ilə 5 illik müqavilə imzalanıb. O, son olaraq La Liqada "Betis"in formasını geyinib..

