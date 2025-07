İraqın Kut şəhərində yerləşən ticarət mərkəzində baş verən yanğın nəticəsində təxminən 50 nəfər həyatını itirib. Hadisə ilə əlaqədar ölkədə üçgünlük matəm elan edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Vasit vilayətinin qubernatoru Məhəmməd Cəmil əl-Mayya məlumat verib. Onun sözlərinə görə, yanğının səbəbləri araşdırılır və ilkin nəticələrin 48 saat ərzində açıqlanacaq.

Hadisəyə müdaxilə üçün mülki müdafiə qüvvələri tam səfərbər edilib.

