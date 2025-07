İran və Rusiya Xəzər dənizində iki ölkənin Hərbi Dəniz Qüvvələrinin və İranın KSEİ əməkdaşlarının iştirakı ilə üç günlük CASAREX 2025 təlimlərinə başlayacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İranın Tasnim agentliyi məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, təlimlər 21 iyulda başlayacaq.

