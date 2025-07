Jurnalist Samir Əliyə ağır itki üz verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun anası bu gün Ağsu rayonunun Bico kəndində vəfat edib.

Bu barədə jurnalistin yaxınları sosial şəbəkədə paylaşım ediblər.

Qeyd edək ki, jurnalist hazırda "oxu.az" saytında fəaliyyət göstərir.

Allah rəhmət eləsin!

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.