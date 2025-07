"Qarabağ" klubunun maraq dairəsində olan Portuqaliyanın "Academiko Vizeu" klubunun braziliyalı hücumçusu Andre Klovisin Bolqarıstanın "Levski" klubuma keçidi həllini tapıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Portuqaliya klubu futbolçunun keçidi üçün 800 min avro tələb edib və "Levski" həmin rəqəmi ödəməyə razılıq verib.

