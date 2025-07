“WhatsApp” tamamilə dəyişdi - İlk versiyaya qayıtdı

Meta, “Windows 11” istifadəçilərinə təsir edəcək əhəmiyyətli qərar qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Meta, “WhatsApp”ın masaüstü proqramını dəyişib. Sərbəst olaraq qurulan “Windows” versiyası dayandırılır və o veb əsaslı platforma ilə əvəz olunur. Bu o deməkdir ki, “WhatsApp” bir neçə il əvvəlki orijinal əməliyyat sisteminə qayıdır. Bildirilir ki, “WhatsApp”ın xüsusi olaraq “Windows üçün hazırlanmış müstəqil interfeysi artıq istifadə edilməyəcək. Əvəzində, “Chromium” əsaslı veb versiyası masaüstü proqram kimi təqdim olunacaq. Məlumata görə, web.whatsapp.com saytında təklif olunan interfeys “Windows 11” proqramında eyni şəkildə istifadə olunacaq. Meta proqramların hazırlanmasından imtina edib, bunun əvəzinə veb kodu üzərində qurulmuş vahid sistemə keçməyə üstünlük verib. İddialara görə, bu dəyişiklik performansa mənfi təsir göstərə bilər.

Məlumata görə, “WhatsApp”ın yeni versiyası əvvəlki “Windows” tətbiqindən daha çox RAM istehlak edir. Bildirişlər, zənglər və ekran paylaşımı kimi xüsusiyyətlərə malik yerli proqramla müqayisədə performansın azalacağı irəli sürülür. Meta bu qərarın texniki xidmətin rahatlığı üçün verildiyini bəyan edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.