Kiyev və Moskva arasında daha bir əsir mübadiləsi həyata keçirilib

Ukrayna ilə Rusiya arasında daha bir əsir mübadiləsi həyata keçirilib. Bu, İstanbulda keçirilən sülh danışıqlarının üçüncü raundunun başa çatması ilə eyni vaxta təsadüf edib. Danışıqlarda atəşkəs, əsirlərin və uşaqların geri qaytarılması, eləcə də Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə mümkün görüş müzakirə olunub. Prezident Volodimir Zelenski bildirib ki, İstanbul danışıqları çərçivəsində həyata keçirilən bu doqquzuncu mərhələdə ağır yaralı və kritik vəziyyətdə olan 1000-dən çox ukraynalı geri qaytarılıb.

Metbuat.az Ukrayna KİV-nə istinadən xəbər verir ki, azad edilən ukraynalılar arasında Mariupolun müdafiəsi zamanı əsir düşmüş və üç ildən artıq müddət ərzində saxlanılan hərbçilər də var. Onların arasında Ukraynanın Sərhəd Xidmətinin əsgəri, Zmiinyi (İlan) adasının sonuncu müdafiəçisi də yer alıb. Geri qaytarılan əsgərlərin yaşları 27-dən 66-ya qədər dəyişir. Onlar Donetsk, Zaporojye, Luqansk, Xerson, Xarkov, Sumı və Çerniqov cəbhələrində xidmət ediblər.

Qeyd edək ki, Ukrayna “hamıya-hamı” prinsipi ilə mübadilə təklif etsə də, Rusiya bu təklifi qəbul etməyib. ABŞ Prezidenti Donald Tramp bəyan edib ki, 50 gün ərzində müharibə dayandırılmasa, Rusiyaya qarşı sərt tariflər tətbiq olunacağını bəyan edib.

Ülkər Cəlilzadə / Metbuat.az

