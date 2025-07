Fələstinin tanınması iki dövlətli həllin ayrılmaz hissəsidir - Starmer

Britaniyanın baş naziri Keir Starmer Qəzzadakı münaqişə ilə bağlı açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, İsrailin Qəzzada hərbi gücünü qeyri-mütənasib şəkildə artırmasının əsasının olmadığını bildirib. Keir Starmerin sözlərinə görə, Fələstin dövlətinin tanınması davamlı sülh və iki dövlətli həll yolunda mühüm məsələdir. Starmer, "Fələstin dövlətinin tanınması iki dövlətli həllin ayrılmaz hissəsidir" - deyə bildirib.

Qeyd edək ki, Keir Starmer bu açıqlamanı Fransa və Almaniya liderləri ilə görüşdən sonra verib. Bundan əvvəl Fransa tərəfinin Fələstinin müstəqilliyini tanıya biləcəyi barədə xəbərlər dərc edilmişdi.

