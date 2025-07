Dünya ulduzu ​"Fənərbaxça"ya gəlmək istəyir - Özü təklif göndərdi

"Fənərbaxça" "Əl-Hilal"ın müdafiəçisi Joao Kanselonu transfer etmək üçün hərəkətə keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Avropaya qayıtmaq arzusunda olan portuqaliyalı futbolçu maaşında ciddi endirim etməyə razılıq verib. Bildirilir ki, Osayi-Samuel ilə yollarını ayıran və Mimoviçi klubdan göndərmək istəyən "Fənərbaxça" müdafiəyə etibarlı futbolçu transfer etmək istəyir. İddialara görə, Joao Kanselo agentləri vasitəsilə "Fənərbaxça"ya təklif olunub. Bildirilir ki, futbolçu “Əl-Hilal”da illik 15 milyon avro qazansa da, Avropaya qayıtmaq üçün məvacibində endirim etməyə razılıq verib.

Futbolçunun “Əl-Hilal”la müqaviləsi 2027-ci ildə yekunlaşır. Onun transfer dəyəri 15 milyon avrodur.

