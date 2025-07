Tarixi piramida dağıldı

Meksikanın Miçoakan ştatında 2500 illik qədim piramida güclü yağışlar nəticəsində uçub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 15 metr hündürlüyündə olan kvadrat tikilinin cənub divarı dağılıb. Dağılmadan sonrakı araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, piramidanın xarici divarı, əsas özəyi və dayaq divarı zədələnib. İhuatsiodakı digər piramida dağılmayıb.

Məlumata görə, piramida Purhepecha Krallığının ən yaxşı qorunan xarabalıqlarından biri olub. Bu sivilizasiya Azteklər tərəfindən fəth edilməyən yeganə imperiya kimi tanınır.

