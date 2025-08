​Avstraliya qadın reqbi yığması heyətini açıqladı

Avstraliya qadın reqbi yığması 2025-ci il Dünya Kuboku üçün heyətini açıqlayıb.

Metbuat.az xarici KİV-nə istinadən xəbər verir ki, dünya kubokunda iştirakına şübhələr olan Şarlott Keslikin adı siyahda yer alıb. Təcrübəli oyunçu ayaq zədəsinə baxmayaraq Dünya Kuboku oyunlarında çıxış edəcək.

Qeyd edək ki, Avstraliya yığması Dünya Kubokunda Samoa, ABŞ və İngiltərə komandaları ilə eyni qrupda yer alıb.



Tam heyəti təqdim edirik (aşağıda oyunçular haqqında əsas məlumatlar – ad, yaş, klubu, ilk reqbi komandası və milli komanda təcrübəsi qeyd olunub):

- Katalina Amosa, 23 yaş, ACT Brumbies klubu, Southern Districts uşaq komandası, 6 oyun (ilk dəfə Dünya Kubokuna çağırılıb)

- Bree-Anna Browne, 28 yaş, Queensland Reds, Brothers Rugby, 13 oyun

- Charlotte Caslick, 30 yaş, Queensland Reds, Wests Bulldogs, 5 oyun (ilk dəfə Dünya Kubokuna çağırılıb)

- Emily Chancellor, 33 yaş, NSW Waratahs, Sydney University, 30 oyun

- Annabelle Codey, 28 yaş, NSW Waratahs, Easts Brisbane, 7 oyun (ilk dəfə Dünya Kubokuna çağırılıb)

- Lori Cramer, 32 yaş, Queensland Reds, University of Queensland, 30 oyun

- Piper Duck, 24 yaş, NSW Waratahs, Tumut Bullettes, 18 oyun

- Waiaria Ellis, 17 yaş, NSW Waratahs, Blacktown Scorpions, 3 oyun (ilk dəfə Dünya Kubokuna çağırılıb)

- Ashley Fernandez, 22 yaş, ACT Brumbies, Uni-North Owls, 4 oyun (ilk dəfə Dünya Kubokuna çağırılıb)

- Georgina Friedrichs, 30 yaş, NSW Waratahs, Wests Bulldogs, 34 oyun

- Caitlyn Halse, 18 yaş, NSW Waratahs, Camden Rams, 11 oyun (ilk dəfə Dünya Kubokuna çağırılıb)

- Tia Hinds, 22 yaş, ACT Brumbies, Randwick, 6 oyun (ilk dəfə Dünya Kubokuna çağırılıb)

- Brianna Hoy, 25 yaş, NSW Waratahs, Coffs Harbour Snappers, 8 oyun (ilk dəfə Dünya Kubokuna çağırılıb)

- Asoiva Karpani, 29 yaş, Queensland Reds, Southern Suburbs, 37 oyun

- Lydia Kavoa, 31 yaş, ACT Brumbies, Eastern Suburbs, 9 oyun (ilk dəfə Dünya Kubokuna çağırılıb)

- Kaitlan Leaney, 24 yaş, NSW Waratahs, SCU Marlins, 31 oyun

- Michaela Leonard, 30 yaş, Western Force, Tuggeranong Vikings, 38 oyun

- Ashley Marsters, 31 yaş, Western Force, Boroondara, 41 oyun

- Desiree Miller, 23 yaş, NSW Waratahs, Eastern Suburbs, 19 oyun (ilk dəfə Dünya Kubokuna çağırılıb)

- Faitala Moleka, 20 yaş, ACT Brumbies, Blacktown Scorpions, 21 oyun (ilk dəfə Dünya Kubokuna çağırılıb)

- Layne Morgan, 26 yaş, Queensland Reds, Merewether Carlton, 36 oyun

- Tania Naden, 33 yaş, ACT Brumbies, Uni-North Owls, 25 oyun

- Bridie O’Gorman, 26 yaş, NSW Waratahs, Sydney University, 33 oyun

- Siokapesi Palu, 28 yaş, ACT Brumbies, Uni-North Owls, 21 oyun

- Faliki Pohiva, 23 yaş, NSW Waratahs, Blacktown Scorpions, 4 oyun (ilk dəfə Dünya Kubokuna çağırılıb)

- Trilleen Pomare, 32 yaş, Western Force, Wanneroo, 40 oyun

- Cecilia Smith, 31 yaş, Western Force, Leeton Dianas, 24 oyun

- Maya Stewart, 25 yaş, NSW Waratahs, Nelson Bay Gropers, 18 oyun

- Adiana Talakai, 26 yaş, NSW Waratahs, Sydney University, 18 oyun

- Tabua Tuinakauvadra, 22 yaş, ACT Brumbies, Orange Emus, 18 oyun (ilk dəfə Dünya Kubokuna çağırılıb)

- Caitlin Urwin, 25 yaş, Queensland Reds, Gympie Hammers, hələ yığmada oyun keçirməyib (ilk çağırışıdır)

- Samantha Wood, 21 yaş, Western Force, Kalamunda Rugby, 7 oyun (ilk dəfə Dünya Kubokuna çağırılıb)

